Раскрыты махинации, совершавшиеся с помощью Пушкинской карты

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал о выявленной преступной схеме с использованием Пушкинской карты, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства рассказал о том, что члены преступной группы через поставных лиц с помощью Пушкинской карты присвоили порядка 100 млн рублей. В схеме использовались мнимые списки людей, которых не существовало, но которые должны были получить льготы. Кроме того, подобная схема применялась и с туристическим кэшбеком.

На данное сообщение глава государства ответил, «что ни сделаешь – везде жулики появляются». К слову, сейчас злоумышленники и их активы арестованы. / Фото: culture.ru