Водителя снегохода госпитализировали после ДТП с внедорожником

Снегоход SkiDoo и отечественный внедорожник столкнулись утром 9 марта в Лахденпохском районе на дороге «Элисенваара - Лумиваара - Лахденпохья». После столкновения был госпитализирован 39-летний водитель снегохода.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно выяснили, что в автомобиль «Нива» врезался снегоход.

Транспортные средства двигались навстречу друг другу. Дорожное ведомство организовало проверку. // фото ГИБДД РК