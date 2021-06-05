05 июня 2021, 17:56
В центре Петрозаводска деревья валили на головы прохожим
Житель карельской столицы возмутился отсутствием защитных ограждений на месте опасных работ
На улице Куйбышева в Петрозаводске валили деревья прямо на тротуар, когда по нему ходили прохожие. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказал читатель.
– У же «Изумрудный» на улице Куйбышева пилят деревья. Стволы падают на тротуар. Ограждений и предупреждений нет, – сообщил мужчина.
По его словам, он пожаловался на происходящее в ЕДДС. Спустя два часа после этого ограждения появились.