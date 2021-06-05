Петрозаводчанка рассказала, как пожарные спасли ее семью

Жительница Петрозаводска Дарья Фоминых рассказала журналистам «МК в Карелии», как сотрудники МЧС спасли ее семью из горящего дома. Пожар случился 4 июня в доме на Вытегорском шоссе.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Несколько жильцов оказались отрезаны от выхода из-за дыма и жара.

– У меня в этом доме живут родители, на втором этаже. На момент пожара в квартире находились моя мама и моя дочь. Пока моя мама почувствовала запах дыма – мои близкие живут в дальнем крыле – дым заполонил весь подъезд.

Железная дверь нагрелась так, что до нее нельзя было дотронуться. Самостоятельно они покинуть квартиру бы не смогли. Хорошо, что кто-то из соседей сказал, что в доме остались люди. Пожарные полили железную дверь водой и в масках вывели мою маму и дочь. Не передать, как я благодарна им за спасение близких,

– рассказала «МК в Карелии» Дарья Фоминых.

Отметим, что в ликвидации ЧП принимали участие 12 пожарных и 3 единицы техники. На тушение ушло менее полутора часов.