Два человека получили травмы в ДТП с грузовиком

На трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщает Госавтоинспекция, авария случилась вечером 4 июня.

По информации ведомства, на трассе столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и грузовик «ДАФ». Водитель «Фольксвагена» при движении по второстепенной автодороге не уступил дорогу большегрузу, двигающемуся по главной дороге.

В результате ДТП телесные повреждения получили 35-летний водитель легкового авто и его 35-летний пассажир. Они доставлены в Пряжинскую ЦРБ. // Фото: ГИБДД РК