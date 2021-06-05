05 июня 2021, 12:14
Два человека получили травмы в ДТП с грузовиком
Серьезная авария произошла в Пряжинском районе Карелии
На трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщает Госавтоинспекция, авария случилась вечером 4 июня.
По информации ведомства, на трассе столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и грузовик «ДАФ». Водитель «Фольксвагена» при движении по второстепенной автодороге не уступил дорогу большегрузу, двигающемуся по главной дороге.
В результате ДТП телесные повреждения получили 35-летний водитель легкового авто и его 35-летний пассажир. Они доставлены в Пряжинскую ЦРБ. // Фото: ГИБДД РК