Женщина потеряла сотни тысяч при попытке купить трактор

Петрозаводчанка лишилась крупной сумму при попытке купить мини-трактор. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, женщина слишком доверилась менеджерам интернет-магазина, и теперь вынуждена обращаться в полицию.

Жертвой предполагаемых злоумышленников стала 38-летняя горожанка. Она пояснила, что планировала купить мини-трактор. Петрозаводчанка нашла интернет-магазин с выгодным предложением и оставила заявку. Затем в одном из мессенджеров с ней связался якобы торговый представитель компании. Оговорив условия сделки, специалист отправил ей договор и реквизиты счёта, на который необходимо было внести предоплату в размере 280 000 рублей.

Как только деньги были перечислены, менеджер перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет.