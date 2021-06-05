05 июня 2021, 12:02
Происшествия

Женщина потеряла сотни тысяч при попытке купить трактор

Жительница Карелии перевела в интернет-магазин крупную сумму, после чего продавцы перестали выходить на связь

Петрозаводчанка лишилась крупной сумму при попытке купить мини-трактор. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, женщина слишком доверилась менеджерам интернет-магазина, и теперь вынуждена обращаться в полицию.

Жертвой предполагаемых злоумышленников стала 38-летняя горожанка. Она пояснила, что планировала купить мини-трактор. Петрозаводчанка нашла интернет-магазин с выгодным предложением и оставила заявку. Затем в одном из мессенджеров с ней связался якобы торговый представитель компании. Оговорив условия сделки, специалист отправил ей договор и реквизиты счёта, на который необходимо было внести предоплату в размере 280 000 рублей.

Как только деньги были перечислены, менеджер перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
МВД
Полиция
дистанционные мошенники
интернет-магазин
криминал