05 июня 2021, 10:38
Происшествия

Житель Петрозаводска сумел вынести из магазина 11 банок тушенки

Полиция раскрыла кражу из торгового заведения

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников сетевого магазина. В ходе ревизии работники обнаружили недостачу товара: из торгового зала пропали 11 банок тушенки. Общая стоимость продуктов составила около 2400 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Как установил участковый уполномоченный, к хищению причастен 22-летний петрозаводчанин. Найти злоумышленника помогла запись камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к ответственности за мелкое хищение, дал признательные показания. Похищенные продукты он сбыл. По факту кражи возбуждено уголовное дело. // Фото:  / РИА Новости / visualrian.ru

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Карелия
Петрозаводск
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криминал