Житель Петрозаводска сумел вынести из магазина 11 банок тушенки

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников сетевого магазина. В ходе ревизии работники обнаружили недостачу товара: из торгового зала пропали 11 банок тушенки. Общая стоимость продуктов составила около 2400 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Как установил участковый уполномоченный, к хищению причастен 22-летний петрозаводчанин. Найти злоумышленника помогла запись камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к ответственности за мелкое хищение, дал признательные показания. Похищенные продукты он сбыл. По факту кражи возбуждено уголовное дело. // Фото: Максим Блинов / РИА Новости / visualrian.ru