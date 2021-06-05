Власти Карелии сообщили о новых смертях из-за коронавируса

В Карелии за сутки зафиксировано две смерти от коронавируса. Об этом на своей странице сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра, количество умерших из-за инфекции увеличилось с 558 до 560-ти. Где проживали умершие пациенты, не сообщается.

В целом, по информации властей, в регионе сохраняется относительно низка летальность от коронавируса – 1,18 процента. Для сравнения, среднероссийский показатель – 2,41 процента.



