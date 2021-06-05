Водителя «Мерседеса» в Карелии наказали за пьянство

В Кондопоге от управления автомобилем «Мерседес» отстранён 38-летний водитель. Как сообщает ГИБДД, у него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Прибор, с помощью которого проводилось освидетельствование, показал 1,05 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Кроме того, суд может лишить его прав за пьяное вождение.

Отметим, что у нарушителя выявили умеренное алкогольное опьянения. Оно характеризуется эйфорией, хотя моторные функции, координация, скорость реакции и равновесие уже сильно нарушены. То же происходит со способностью рассуждать и с памятью. Эмоции усиливаются, некоторые люди становятся очень шумными и агрессивными.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси, а граждан – сообщать о нетрезвых водителях в экстренные службы.