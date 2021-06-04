04 июня 2021, 18:38
Жителя Карелии до смерти забили в собственной квартире
Потерпевшего били по голове и телу - он умирал в течение нескольких часов
29-летнего жителя Сегежи обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
По версии следователей, в сентябре 2020 года молодой человек был в гостях у знакомого. Приятели вместе выпивали. Между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемый избил знакомого кулаками, ногами. Удары он наносил по лицу, голове и телу. Потерпевший скончался через несколько часов от полученных телесных повреждений, сообщили в Следкоме Карелии. Молодой человек был задержан и заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото gtrkmariel.ru)