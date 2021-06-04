Три канистры спирта украли у жителя Карелии

50-летний житель Беломорска стал жертвой вора. У мужчины украли 70 тысяч рублей и три пятилитровые канистры спирта. В беседе с полицией потерпевший рассказал, что забыл запереть входную дверь. А незадолго до кражи к нему в гости заходила знакомая женщина с приятелем. Потерпевший предположил, что к хищению может быть причастен этот незнакомый ему человек.

Предположение подтвердилось. По сообщению МВД, к краже оказался причастен 35-летний ранее неоднократно судимый беломорчанин. По версии следствия, пока потерпевший общался со знакомой, гость вынес и спрятал в подъезде канистры со спиртом, а затем взял деньги из борсетки.

Подозреваемый выдал полиции 50 тысяч рублей, остальные он успел потратить. Весь похищенный алкоголь мужчина употребил. Полиция возбудила уголовное дело о краже. (фото kubnews.ru)