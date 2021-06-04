Женщину отправили в колонию за взятки в калевальском лесничестве

Женщину признали виновной в коррупции. Как прокомментировали в прокуратуре, бывшая сотрудница Калевальского центрального лесничества обвинялась в получении взяток в составе группы по предварительному сговору и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Группа коррупционеров, в которую кроме женщины входили два руководителя и еще один лесничий, орудовала с 2015 по май 2020 года. Женщина выявляла черных лесорубов на территории лесничества. Систематически она получала от них деньги за бездействие.

Следователи установили шесть фактов получения женщиной в составе группы лиц взяток и один факт злоупотребления полномочиями. По информации надзорного органа, женщина внесла в акт осмотра одного из лесных участков ложные сведения. Общая сумма взяток превысила 600 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной, назначив наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима и штрафу в 564 тысячи рублей. Приговор пока не вступил в силу. Ряд ее сообщников ранее также были осуждены. (фото 3dnews.ru)