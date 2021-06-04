Нелегальный автобусный рейс сорван в Петрозаводске

Во время рейда, проведенного Минтрансом РК совместно с другими ведомствами, выявлен нелегальный перевозчик. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Принадлежащий юридическому лицу микроавтобус вез пассажиров из Петрозаводска в Кемь. При этом он был оформлен как заказной. Автобус был остановлен на кольце у силикатного завода.

В отношении водителя и организации, которой принадлежит транспорт, составлены протоколы и возбуждены административные дела по ряду нарушений.

В Минтрансе напоминают жителям республики, что ездить с нелегалами опасно. Организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП.

«И, конечно же, нелегалы не платят налоги», - резюмировали в министерстве.