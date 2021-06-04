04 июня 2021, 14:28
Скрывшийся от суда мужчина объявлен в розыск в Петрозаводске
33-летний Иван Тупицын подозревается в совершении имущественного преступления
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Ивана Тупицына 1988 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении имущественного преступления. Он скрылся от суда.
Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номеру телефона: +7-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.