Скрывшийся от суда мужчина объявлен в розыск в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Ивана Тупицына 1988 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении имущественного преступления. Он скрылся от суда.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номеру телефона: +7-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.