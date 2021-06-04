Молодого водителя будут судить в Карелии за повторную пьяную езду

В Пудожском районе перед судом предстанет 24-летний местный житель, обвиняемый в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным правоохранителей, в ноябре 2020 года мужчину оштрафовали за пьяную езду. Несмотря на это, в мае этого года он снова сел за руль пьяным и был остановлен в деревне Кривцы сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование зафиксировало, что водитель сильно пьян.

Теперь судьбу мужчины решит суд. Ему грозит наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Автомобиль, на котором ехал подозреваемый, был признан вещественным доказательством. На него наложен арест. Фото delo.ua