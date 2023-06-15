В буран и мороз – россиянам показали автобус для Арктики

В Челябинске продемонстрировали автобус «Урал-427701-75» для работы в Арктической зоне.

Транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров по временным дорогам, зимникам при температурах до минус 50 градусов, сообщает издание «Таймырский телеграф».

Кузов автобуса обладает увеличенной толщиной утеплителя, оптимальная температура в салоне достигается благодаря улучшенной системе вентиляции и обогрева. Каждое пассажирское кресло оборудовано USB-розеткой, есть откидывающиеся столики со встроенной беспроводной зарядкой. Арктический автобус может перевозить до 22 пассажиров.

Разработчики подготовили предложения по серийному производству транспортного средства для работы в районах Крайнего Севера. // фото: Денис Кожевников и медиацентр АЗ «Урал»