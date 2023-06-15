Лепс и Басков пообещали по миллиону рублей за подбитые танки «Леопард»

Звезды российской эстрады пообещали выплачивать по миллиону рублей за подбитые танки «Леопард» в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделали певцы Николай Басков и Григорий Лепс 14 июня во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы» в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Фонтанка».

К инициативе также присоединились владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская. Также намерен присоединиться певец Юрий Антонов.