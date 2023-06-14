Россиянкам перечислили всегда актуальные летние вещи

Всегда популярные женские летние вещи назвала дизайнер одежды Валерия Антонова. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт, джинсы в любое время остаются основным элементом повседневной одежды, это актуально и для лета, когда применяются укороченные фасоны. Поэтому джинсовые шорты никогда не выходят из моды.

Для лета также отлично подходят льняные брюки и блейзеры, отметила Антонова. Это особенно актуально для людей с повышенным потоотделением.

Антонова также назвала всегда актуальными базовую белую майку или топик, которые можно носить с шортами, юбкой, тенниской, джинсами, под блейзером или кардиганом, и простой белый сарафан. Его стоит выбирать из классической ткани - хлопка и льна.

Среди украшений Антонова посоветовала жемчуг. По ее словам, жемчужные украшения актуальны всегда и везде - и в повседневном образе, и для формального наряда. // Фото: unsplash.com