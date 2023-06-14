Две девочки утонули в пруду в Петергофе

В Петергофе двое детей утонули в Круглом пруду. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, сигнал об инциденте поступил в полицию сегодня в пять часов вечера. В воде оказались две девочки возрастом 12 и 14 лет. Одну из них удалось вытащить до приезда спасателей. Ребенка пытались реанимировать, но безрезультатно. Вторую погибшую доставили на берег уже сотрудники МЧС.

Известно, что девочки купались в одежде и, вероятно, втайне от родителей. Очевидцы трагедии рассказали, что не понимают, как утонули дети, поскольку вокруг было множество людей.

Обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото: «Фонтанка»