14 июня 2023, 19:15
Врачи сутки боролись за жизнь наступившего на гадюку ребенка
В Красноярском крае спасли мальчика, повстречавшегося со змеей
В Красноярском крае подросток наступил на гадюку и попал в реанимацию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП 124».
По данным источника, инцидент произошел в городе Назаров. После укуса змеи мальчика доставили в реанимацию, врачи боролись за его жизнь в течение суток. Когда состояние пациента удалось стабилизировать, его перевели в другой город, где ввели вакцину.
Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. // Фото: freepik.com