Врачи сутки боролись за жизнь наступившего на гадюку ребенка

В Красноярском крае подросток наступил на гадюку и попал в реанимацию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП 124».

По данным источника, инцидент произошел в городе Назаров. После укуса змеи мальчика доставили в реанимацию, врачи боролись за его жизнь в течение суток. Когда состояние пациента удалось стабилизировать, его перевели в другой город, где ввели вакцину.

Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. // Фото: freepik.com