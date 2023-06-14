Врач сообщил о случаях малярии на Северо-Западе России

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал о болезнях, которые могут передаваться комарами. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва». В частности, врач сообщил о случаях малярии на Северо-Западе.

Как отметил эксперт, российские комары болезней не переносят, однако, опасность заключается в том, что болезни из теплых стран могут привезти в Россию отдыхающие.

Так, в Северо-Западном федеральном округе сейчас зафиксированы случаи заражения малярией. Врач не уточнил, о каких именно регионах идет речь. Также он не назвал количество заболевших.

Среди других заболеваний, переносимых комарами, специалист отметил вирус Зика, лихорадку Западного Нила, желтую лихорадку и лихорадку Денге. // Фото: unsplash.com