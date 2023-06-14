14 июня 2023, 16:39
В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса СВО
Путин не планирует менять название или статус спецоперации
Сейчас не обсуждается вопрос смены названия или статуса специальной военной операции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Нет. Сейчас об этом речь не идет. Это остается специальной военной операцией. И она продолжается»,
- сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне Владимир Путин заявил о том, что необходимости в новой волне мобилизации в стране сейчас нет. При этом президент связал мобилизацию с целями, которые преследует Россия. // Фото: freepik.com