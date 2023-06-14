В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса СВО

Сейчас не обсуждается вопрос смены названия или статуса специальной военной операции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет. Сейчас об этом речь не идет. Это остается специальной военной операцией. И она продолжается»,

- сказал представитель Кремля.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил о том, что необходимости в новой волне мобилизации в стране сейчас нет. При этом президент связал мобилизацию с целями, которые преследует Россия. // Фото: freepik.com