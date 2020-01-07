В Австралии убьют тысячи верблюдов для борьбы с пожарами

Власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов, пишет «Лента. ру» со ссылкой на американское издание The Hill. Причина – в нехватке воды и в лесных пожарах, охвативших большую часть территории континента.

Как сообщают СМИ, верблюды потребляют слишком много воды, необходимой для тушения огня. Из-за царящей в регионе засухи животные сильнее обычного нуждаются в воде. Отмечены случаи, когда верблюды забирались в дома к местным жителям, разрушали объекты инфраструктуры и даже ломали кондиционеры.

Пятидневная кампания по уничтожению животных будет проводиться на севере страны, где в основном живут аборигены. В рамках операции планируется убить около 10 тысяч верблюдов.

Лесные пожары охватили Австралию с сентября прошлого года. В результате погибли 19 человек и несколько миллионов животных. Согласно снимкам из космоса, пораженной оказалась большая часть территории страны. Дым от пожаров даже достиг Южной Америки.

Летом же с аналогичной проблемой столкнулась Россиия. Горели леса в Сибири. Тогда широкий резонанс получила фраза одного из чиновников о том, что тушить пожары в отдаленных местностях экономическим нецелесообразно.