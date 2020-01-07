07 января 2020, 23:10
Общество

В Австралии убьют тысячи верблюдов для борьбы с пожарами

«Корабли пустыни» пьют слишком много воды, которая так нужна пылающему Южному континенту

Власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов, пишет «Лента. ру» со ссылкой на американское издание The Hill. Причина – в нехватке воды и в лесных пожарах, охвативших большую часть территории континента.

Как сообщают СМИ, верблюды потребляют слишком много воды, необходимой для тушения огня. Из-за царящей в регионе засухи животные сильнее обычного нуждаются в воде. Отмечены случаи, когда верблюды забирались в дома к местным жителям, разрушали объекты инфраструктуры и даже ломали кондиционеры.

Пятидневная кампания по уничтожению животных будет проводиться на севере страны, где в основном живут аборигены. В рамках операции планируется убить около 10 тысяч верблюдов.

Лесные пожары охватили Австралию с сентября прошлого года. В результате погибли 19 человек и несколько миллионов животных. Согласно снимкам из космоса, пораженной оказалась большая часть территории страны. Дым от пожаров даже достиг Южной Америки.

Летом же с аналогичной проблемой столкнулась Россиия. Горели леса в Сибири. Тогда широкий резонанс получила фраза одного из чиновников о том, что тушить пожары в отдаленных местностях экономическим нецелесообразно.

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Австралия
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