Прогноз погоды на 8 января

8 января в Карелии сохраняется теплая, не январская, погода. Как сообщает республиканская ЦГМС, в Петрозаводске в среду будет облачная погода. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура ночью 0, +2, днем +1, +3.

В целом по Карелии 8 января облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем на большей части республики небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер – юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5, по северным районам местами до -3. Днем ожидается 0, +5.

По данным www.gismeteo.ru, в Сортавале 8 января будет пасмурно, дождь, температура +2, +4. В Сегеже – пасмурно, небольшой дождь, температура +1, +2. В Костомукше в среду пасмурно, дождь, температура +1, +2.