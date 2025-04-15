В Америке открыли то, о чем русский народ знает тысячу лет

Квашеная капуста, в отличие от сырой, уникально полезна для кишечника, выяснили американские ученые. Об этом пишет Lenta.ru. Новое исследование Калифорнийского университета в Дейвисе, показало: ферментированная капуста укрепляет защитный барьер кишечника и может снижать воспаление. Впрочем, русский народ издревле почитает и любит квашеную капусту за ее пользу для здоровья.

Команда исследователей сравнила действие сырой капусты, квашеной капусты и рассола, оставшегося после ферментации. Результат: только квашеная капуста продемонстрировала защитный эффект. Ни свежая капуста, ни рассол этого не показали. Причем не было разницы между домашней и магазинной капустой — обе укрепляли клетки кишечника.

«Многие вещества, появляющиеся при ферментации капусты, совпадают с метаболитами, которые производит наша кишечная микрофлора»,

— говорит Марко.

Если эффекты подтвердятся на людях, квашеная капуста может стать полноценной частью рациона в профилактике воспалительных заболеваний ЖКТ.

А вот с рассолом американцы, кажется, ошиблись. Русские люди давно и хорошо знают пользу капустного рассола. Видимо, американцев ждут впереди новые открытия. © «Петрозаводск говорит»