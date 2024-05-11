Увеличена стоимость проезда в автобусах по Карелии

ГУП РК «Карелавтотранс» объявил об увеличении стоимости проезда в пригородных и междугородних автобусах с 14 мая. Об этом сообщается в паблике предприятия.

Отмечается, что повышение тарифа произошло после анализа пассажиропотока. Теперь пассажирам придется платить за поездку заметно больше.

На предприятии отметили, что повышается стоимость проезда на маршрутах с низкой доходностью. По факту цены выросли практически на всех маршрутах. // Фото: freepik.com / Wirestock