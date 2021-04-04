Утонувший в луже автомобиль сфотографировали в Карелии

Весна добавила забот жителям Карелии. Некоторые улицы из-за талых вод превратились в настоящие реки, а дворы - в полноводные озера.

В группе «Подслушано в Сортавала» сегодня опубликована фотография одного из таких дворов. Автомобиль в его середине наглухо засел в луже. «Фото дня!» - подписан снимок.

Напомним, в Петрозаводске на борьбу с затоплениями на улицах брошены пожарные. Сотрудники МЧС откачивают лужи с городских магистралей и проездов.