Утонувший в карельской реке МАЗ достали из воды

В сети появились фотографии операции по ликвидации ЧП в деревне Тукса. Спасатели опубликовали https://vk.com/club176813874 снимки того, как они достают из воды грузовик МАЗ, обрушивший деревянный мост.

Ранее в сообществе «Подслушано в Олонце» администраторы официального паблика правительства Карелии сообщили https://vk.com/wall-62429852_476966 , что власти Туксинского поселения запланировали установку временного пешеходного моста, сроки строительства уточняются.

«Проезд транспорта будет осуществляется по полевой дороге через деревню Большаково. С 7 по 13 июня 2021 планируется грейдирование указанной дороги на аварийных участках. », – говорится в сообщении.