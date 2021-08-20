Утомленных карельских водителей попросили не садиться за руль

Управлять автомобилем в утомленном состоянии запрещено, однако не все водители об этом знают. О существовании подобного ограничения напомнили автомобилистам в Госавтоинспекции Карелии.

С начала 2021 года на федеральных трассах Карелии зарегистрировали 132 ДТП, в них погибли 37 человек, в том числе и три ребенка. Пострадали в авариях 194 человека.

В ГИБДД считают, что одной из основных причин ДТП стало управление в утомленном состоянии.

Автоинспекторы вместе с бригадой МЧС выявляли водителей, которые были утомлены. Они проверяли в оборудованном специальными приборами автомобиле скорой помощи состояние находившихся за рулем. У водителей спрашивали, сколько времени они находятся в пути, как давно не отдыхали.

Участники профилактического мероприятия отметили, что оно является одним из способов снижения числа аварий. // Фото: Госавтоинспекция Карелии