Останки 40 бойцов Красной армии обнаружили в Карелии

Поисковики Медвежьегорского района республики смогли восстановить имена павших во время Великой Отечественной войны красноармейцев. В сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте сообщили, что добровольцы нашли останки 40 бойцов.

Они лежали в земле в районе станции Масельгская. Кроме того, волонтеры сделали и не совсем обычную находку. Это портсигар с информацией о погибшем в боях за Родину воине. Он уроженец Архангельской области - Александр Павлович Коптев.

Нашлись также сведения, которые в будущем, возможно, позволят отыскать родственников погибшего. Останки помогли найти сотрудники отряда «Масельгская группа» под руководством Игоря Лузянина.

По записке из солдатского медальона установили имя еще одного бойца. Это Чистяков Борис Витальевич из Архангельска. // Фото: «Масельгская группа»/ВКонтакте