Главные улицы Беломорска капитально отремонтируют

Основные улицы Беломорска планируют серьезно обновить. В данный момент разрабатывают проектную документацию на капремонт участка улицы Октябрьской, а также улиц Лесная, Ленинская и Водниковского шоссе, сообщили в правительстве Карелии.

Общая протяженность подлежащих реконструкции улиц составляет 7,2 километра. Стоимость и сроки работ определят, когда утвердят проектную документацию.

В прошлом году шесть основных улиц Беломорска, а также Банковский и Октябрьский мосты передали в собственность Карелии. Почти сразу власти начали разрабатывать ПСД на их ремонт.

В данный момент вдоль одной из центральных улиц Беломорска - Порт- шоссе - активно благоустраивают прилегающую территорию. Отсыпают щебнем пешеходные дорожки, уже завезли новый грунт, спилили аварийные деревья. До окончания августа поставят скамейки и фонари, проведут озеленение.

В перспективе тротуары и проезды должны заасфальтировать. Щебеночное покрытие оставят примерно на год, а потом заменят на более долговечное – асфальтовое. // Фото: правительство Карелии