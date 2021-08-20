Молодые вязы высадили в Центральном сквере Петрозаводска

Два новых дерева появились в пятницу, 20 августа, в Центральном сквере Петрозаводска. Это гладкие вязы, которые высадили взамен переломившегося старого. В мэрии сообщили, что на момент посадки взрослые растения достигают порядка двух метров в высоту.

Деревья в Центральном сквере сажали еще в 1952 году, когда строили дом № 13 по улице Фридриха Энгельса. Сейчас там их больше 100, включая кустарники восьми разных видов.

В июне 2021 года один вяз в сквере переломился. Его решили временно сохранить и обрезали, удалив обломанную часть и облегчив крону. Тогда же запланировали посадку двух новых вязов для дальнейшей замены деревьев, которые подлежат сносу.

Мэрия собирается в сентябре провести несколько акций по озеленению. Они будут проходить в разных районах города по четвергам и пятницам в 16.00. Конкретные даты уже определили для шести акций.

В частности, деревья будут сажать 9 сентября на магистральном газоне на Железнодорожной улице;10 сентября в Машезерском сквере; 16 сентября на аллее Отцов; 17 сентября на Ключевском шоссе; 23 сентября в Бородинском сквере; 24 сентября в районе дома № 58 на Октябрьском проспекте.

Всех желающих приглашают участвовать и обещают выдать необходимый инвентарь. // Фото: администрация Петрозаводска