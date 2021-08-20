Для детей-сирот в Петрозаводске купят 25 квартир

Администрация Петрозаводска в ближайшее время намерена приобрести жилье для детей-инвалидов. Электронные аукционы для покупки квартир уже объявили, сообщила мэрия.

Жилье предоставят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Продать квартиры могут как обычные граждане, так и организации.

Аукционы объявили на «РТС-тендер», именно на этой электронной площадке можно ознакомится с требованиями к жилью. Нужно 25 квартир, которые расположены в Петрозаводском городском округе. Площадь каждой должна быть не меньше 25 кв. м.

Заявки на аукцион принимают до 30 августа текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 427 003,25 рублей. // Фото: krasrab.ru