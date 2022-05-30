Уставший вор не смог далеко откатить нерабочий мотоцикл

Жительница одного из поселков Лоухского района обнаружила, что ночью кто-то проник в ее гараж и похитил мотоцикл, который долгое время был не на ходу. 72-летней женщина обратилась в полицию. Правоохранители нашли пропажу и вора, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили транспортное средство. Оно было припрятано неподалеку от гаражного кооператива. Позднее оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности»,

- отметили в полиции.

Молодой человек дал признательные показания, рассказав, что мотоцикл планировал сдать на металлолом. Но поживиться за чужой счет не смог, так как, протащив двухколесный транспорт несколько сотен метров, устал и спрятал его. Решил забрать добычу на следующий день. Полицейские нарушили его планы. Было возбуждено уголковое дело по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь вору грозит от штраф до двухсот тысяч до пяти лет лишение свободы. Фото: pixabay.