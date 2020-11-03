Установлены личности погибших в страшном ДТП под Петрозаводском

Полиция Прионежского района смогла установить личности двух мужчин, погибших в страшном ДТП на железнодорожном переезде недалеко от поселка Мелиоративный. Об этом сообщает официальный паблик районного ОМВД.

Погибшими оказались мужчины 1973 и 1979 годов рождения. Они жили в Прионежье.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что ранее была установлена личность и погибшего водителя - им также оказался 46-летний житель Прионежского района.

Напомним, жуткое ДТП произошло в 2 часа ночи 2 ноября на подъезде к Петрозаводску со стороны поселка Мелиоративный. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб и загорелась. Погибли водитель и пассажиры отечественного автомобиля.