03 ноября 2020, 10:18
Происшествия

В Сортавале женщина исцарапала шею продавцу магазина

Словесный конфликт сотрудника магазина и покупателя перерос в рукоприкладство

Инцидент в круглосуточном магазине произошел ночью 31 октября в Сортавале.

35-летняя жительница поселка Хелюля напала на продавца и исцарапала шею. В конфликте разбирались росгвардейцы.

Пострадавшая пояснила, что у нее с покупателем произошел словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Задержанная женщина обвинила работницу магазина в том, что та порвала ей золотую цепочку. Нарушительницу передали полицейским. (фото yandex.ru)

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сортавала
шея
царапины
золотая цепочка
росгвардия
магазин
конфликт
новости Карелии