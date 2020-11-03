03 ноября 2020, 10:18
В Сортавале женщина исцарапала шею продавцу магазина
Словесный конфликт сотрудника магазина и покупателя перерос в рукоприкладство
Инцидент в круглосуточном магазине произошел ночью 31 октября в Сортавале.
35-летняя жительница поселка Хелюля напала на продавца и исцарапала шею. В конфликте разбирались росгвардейцы.
Пострадавшая пояснила, что у нее с покупателем произошел словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство. Задержанная женщина обвинила работницу магазина в том, что та порвала ей золотую цепочку. Нарушительницу передали полицейским. (фото yandex.ru)