Девушку обокрали в одном из общежитий Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что ее обокрали в общежитии - похищен телефон и деньги. Общий ущерб составил 4700 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Под подозрение попал 35-летний мужчина. Он рассказал, что пришел в гости к другу, не зная, что тот переехал. В комнате он обнаружил женскую сумку и проверил ее содержимое. Найдя деньги и мобильник, мужчина скрылся. Телефон он продал, а деньги потратил на себя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото twimg.com