Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске

2 ноября в 17:15 в Петрозаводске на пересечении улиц Дзержинского и Малой Слободской произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» при совершении поворота сбила 63-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу.

В результате аварии пенсионерка получила травмы, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток. Пешеходов ГИБДД просит пользоваться световозвращателями, чтобы стать заметней на дороге. Фото пресс-службы Госавтоинспекции