Суд решит, что делать с очередным нетрезвым водителем

Инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого водителя вечером 2 ноября в селе Кончезеро в Кондопожском районе. Автомобиль нарушителя увезли на эвакуаторе.

Нарушитель, мужчина 1964 года рождения, ожидает решения суда. Ему грозит штраф 30 тысяч и лишение водительских прав до 2 лет.

Ранее в Медвежьегорском районе нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором сам же пострадал. (фото ГИБДД Карелии)