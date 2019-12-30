Установлен водитель, сбивший пожилую женщину в Петрозаводске

В Госавтоинспекции карельской столицы сообщили, что установлена личность водителя, сбившего пожилую женщину во дворе дома на улице Пограничная.

Как мы сообщали ранее, авария произошла 27 декабря около 14:30. Машина сбила женщину, 1937 года рождения, при движении задним ходом. Автомобилист не сообщил о произошедшем в ГИБДД.

В ГИБДД установили, что молодой человек, 1996 года рождения, после случившегося помог пострадавшей добраться до квартиры. Женщина сказала, что у нее все в порядке, а позднее вызвала скорую помощь.

В Госавтоинспекции напомнили об ответственности, которая грозит за оставление места ДТП - лишение прав на 1-1,5 года или административный арест.