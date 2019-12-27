27 декабря 2019, 15:54
Происшествия

Водитель сбил пожилую женщину во дворе и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция столицы Карелии разыскивает очевидцев аварии во дворе на Пограничной

Авария с участием пешехода произошла сегодня примерно в 14:30 в районе дома №6 по улице Пограничная в Петрозаводске.

По информации Госавтоинспекции, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле темного цвета (предположительно с гос. номером .. 572..) при движении задним ходом во дворе наехал на пешехода, 1937 года рождения.

Женщина получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев. Информацию о ДТП и местонахождении машины и водителя просят сообщать по телефонам: 78-44-44, 715-900.

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