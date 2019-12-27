Полиция продолжает поиски пропавшего в Петрозаводске мужчины

Полиция Петрозаводска продолжают поиски без вести пропавшего Николая Ивановича Коняшкова, 1955 года рождения. О местонахождении мужчины не известно с 25 декабря. Сегодня стражи порядка разместили новую фотографию разыскиваемого.

Приметы: на вид 65 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые темные с сединой.



Предположительно, был одет в куртку цвета хаки, черные брюки, обут в серые сапоги, имел черную шапку вязаную. При ходьбе хромает.



Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: +7-911-415-2587, (814-2)739-154.