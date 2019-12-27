Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

В четверг в 18:45 на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как два автомобиля начали движение по улице Кирова. Одна машина поворачивала налево, а вторая сначала решила повернуть направо, но затем водитель резко изменил планы, едва не въехал в пешеходов и рванул налево.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения.