Условно осужденный житель Суоярви скрывался и отправился в колонию

Юноша в Суоярви получил условный срок, но в итоге на четыре года отправится за решетку. Суд рассмотрел представление УФСИН об отмене условного осуждения и удовлетворил его, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель УФСИН Карелии просил отменить 21-летнему жителю Суоярви условное осуждение, так как тот скрылся от контроля инспекции. Он не являлся отмечаться, находился со 2 июня в розыске.

Условное осуждение отменили и направили жителя Суоярви в исправительную колонию общего режима на четыре года. // фото: fabrikasimf/ freepik.com