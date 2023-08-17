Главе района в Карелии не удалось восстановиться в должности через суд

Досрочное прекращение полномочий главы Лахденпохского района Ольги Галий и главы администрации этого района Олега Болгова остается в силе. Такое решение приняла кассационная инстанция, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Кассационный суд рассмотрел соответствующие кассационные представления на апелляционные жалобы Верховного суда и на решение Лахденпохского суда и оставил их без изменений.

Напомним, иск к Болгову и Галий подал районный прокурор. Он усмотрел конфликт интересов между главами района и попросил суд досрочно прекратить полномочия обоих. Суд согласился и вынес решение. // фото: Антонина Кябелева/ «Петрозаводск говорит»