Три аварийных дома в Ильинском расселят не через 5 лет, а через 4 года

Три аварийных дома в поселке Ильинский планировали расселить до 31 декабря 2028 года. Прокуратура вступилась за жителей и подала иск в суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Администрацию Олонецкого района потребовали обязать установить олее разумные сроки расселения. Суд удовлетворил иск, но ситуация не изменилась кардинально.

Ветхие дома №№ 17, №18 и №14 на Первомайской улице теперь должны расселить на год раньше, то есть до 31 декабря 2027 года. // фото: freepik.com