Отставки в Лахденпохском районе. Невзирая на фамилии

Текст и фото: Антонина Кябелева

27 апреля в Верховном суде Республики Карелия была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Лахденпохского районного суда, который в декабре 2022 года удовлетворил административный иск районной прокуратуры, усмотревший конфликт интересов между Ольгой Галий, возглавлявшей на тот момент Лахденпохский район, и Олегом Болговым, руководителем районной администрации.

Суд первой инстанции принял решение о досрочной отставке Ольги Галий и прекращении полномочий Олега Болгова.

Это решение Галий и Болгов попытались оспорить в Верховном суде Карелии. На момент рассмотрения апелляционной жалобы Ольга Галий уже оставила пост главы муниципального района.

В марте 2023 года на сессии районного совета была принята ее добровольная отставка. Теперь Лахденпохский район возглавляет ее коллега по депутатскому корпусу – Людмила Глытенко.

В Петрозаводск на рассмотрение апелляционной жалобы Ольга Галий не приехала. В судебном заседании участвовал Олег Болгов, который убежден, что никакого конфликта интересов между ним и Ольгой Галий не было.

Претензии районной прокуратуры состояли в том, что депутат Ольга Галий, помимо неоплачиваемой должности Главы Лахденпохского района, занимала должность директора муниципального учреждения «Комитет имущественных отношений и ЖКХ». Это муниципальное учреждение подчиняется районной администрации. Теоретически, и это в суде признал Болгов, глава районной администрации своим решением может уволить директора муниципального учреждения.

С другой стороны, глава районной администрации подчиняется совету Лахденпохского района и, соответственно, главе района. Именно глава района могла вынести на сессию вопрос об увольнении руководителя администрации. Другими словами, Галий и Болгов одновременно являлись по отношению друг к другу и работодателем, и подчиненным, могли влиять на размер заработной платы и премий. Именно такая логика была заложена в представлении лахденпохской прокуратуры об устранении нарушений. Прокуратура обратилась в районный совет, однако в течение месяца представление рассмотрено не было. Тогда прокурор вышел с административным иском в суд. Позднее, уже после решения суда первой инстанции, районные депутаты все же рассмотрели представление прокурора, но отказались его удовлетворять.

Адвокат Юрий Петровский, представляющий интересы Болгова, настаивал, что суд первой инстанции так и не установил, в чем конкретно выразился конфликт интересов. Попросту говоря, теоретически Галий и Болгов могли оказывать влияние на уровень оплаты труда друг друга, но фактически не было установлено ни одного случая, подтверждающего, что от теории они перешли к практике.

Председательствующий судья Владимир Коваленко уточнил:

«Речь идет о том, что в такой структуре органов исполнительной власти местного самоуправления директор муниципального учреждения, подотчетного местной администрации, не должен являться главой района. Вне зависимости от их фамилий».

Спор шел о том, может ли конфликт интересов существовать в плоскости потенциально возможных нарушений, или он начинается тогда, когда уже выявлены конкретные правонарушения. Защита настаивала на том, что пока конкретных нарушений не выявлено, конфликта интересов не существует. Позиция прокуратуры состояла в том, что нельзя даже потенциально допускать ситуацию, которая могла бы стать триггером, своеобразным «спусковым крючком», способным привести к коррупционным действиям.

В суде первой инстанции прокуратура обращала внимание, что директору муниципального учреждения «Комитет имущественных отношений и ЖКХ» Ольге Галий была выплачена максимальная премия, хотя ситуация в коммунальном хозяйстве в Лахденпохском районе в 2021-2022 годах была весьма напряженная.

«Нам не важны суммы. Нам не нужно обоснование конкретных сумм. Нам нужно увидеть наличие самой возможности этих двух лиц влиять на друг друга, в частности, на заработную плату. Если премия директора зависит от главы администрации, а премия главы администрации зависит от главы района, и это одни и те же лица, тогда усматривается конфликт интересов»,

- сказал Владимир Коваленко.

Олег Болгов в свою защиту сказал, что решения о премировании принимает комиссия: «Не было доказательств того, чтобы я каким-то образом влиял или мог влиять на членов комиссии». По этому поводу судья непрозрачно намекнул, что если бы такие доказательство были, то речь шла бы уже не об административном иске.

Олег Болгов заметил, что увеличение оплаты труда сотрудников администрации произошло после того, как была ликвидирована городская администрация, и полномочия были переданы на уровень района. Объединение позволило увеличить размер премий.

Руководитель лахденпохской администрации рассказал о том, на какие хитрости приходится идти, чтобы удовлетворить требования карельского минфина по поводу количества муниципальных чиновников. Болгов назвал это «порочной практикой».

«У нас есть некий норматив по содержанию муниципальной службы»,

- заметил он.

По его словам, фактически лахденпохская администрация исполняет полномочия 150 человек, а муниципальных служащих всего 25. В районах приходится организовывать различные муниципальные учреждения, чтобы формально сократить количество муниципальных чиновников. Комитет имущественных отношений и ЖКХ - один из таких примеров. «Это делается повсеместно», - сказал Олег Болгов.

«Если я возьму в штат не 25, а, скажем, 35 муниципальных служащих, то мы выйдет за рамки норматива, и будут санкции минфина по субсидиям, дотациям и так далее… Ничего в этом хорошего нет. Это как раз происходит такой обман»,

- объяснил он.

Интересно, что если бы комитет имущественных отношений и ЖКХ оставался в структуре администрации, то Ольге Галий поневоле пришлось бы выбирать – идти в депутаты или оставаться работать в администрации, так как депутат не может быть муниципальным служащим. В общем, фокусы по формальному сокращению чиновников затем преобразуются в конфликт интересов.

Во время судебного заседания Владимир Коваленко попытался посмотреть на сложившуюся ситуацию и с другой точки зрения. Как избежать конфликта интересов, если все пятнадцать депутатов совета оказались бы сотрудниками подведомственных администрации организаций? Кажется, из этой конструкции нет выхода: ведь глава района может быть выбран только из числа депутатов. Внятного ответа на этот вопрос так и не прозвучало.

Олег Болгов обратил внимание, что если решение суда первой инстанции останется в силе, то он не понимает, как его исполнить. Он объяснил, что трудится по контракту, и его можно уволить, но не прекратить исполнение полномочий, как это сказано в судебном решении. Прекращение полномочий, объяснил Болгов, применяется в отношении выборных должностей. Должность руководителя администрации к ним не относится.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Лахденпохского районного суда. Теперь остается только дождаться, как оно будет исполнено. С одной стороны, конфликта интересов уже нет, так как Ольга Галий ушла в отставку. Но, с другой стороны, судебное решение касается и прекращения полномочий Олега Болгова, который утверждает, что не собирается увольняться.