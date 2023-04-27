«Грустно и точка». В сфере ритуального бизнеса есть свой креатив

«Роспатент» зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка», пишет РБК. Владелец марки — группа компаний Ritual.ru — пока не решил, как будет его использовать.

Заявку на торговый знак компания подала еще летом прошлого года.

«Сказать, что этот бренд завтра будет использоваться в нашей сфере — нет. Мы это сделали про запас, чтобы было. На самом деле мы к своей работе, миссии относимся серьезно. И «Грустно и точка» — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто-то другой»,

- приводит издание слова Олега Шелягова, главы ГК Ritual.ru.

«Вопросов со стороны «Вкусно и точка» [относительно регистрации бренда в ритуальной тематике] не было», — утверждает Шелягов. // Фото: freepik