Шандалович предложил издать перечень памятников жертвам войны

Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович предложил издать книгу с перечнем всех мемориалов советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, установленных как на территории бывших республик СССР, так и за рубежом. Об этом пишет ТАСС.

Для увековечения памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны за освобождение мира от фашизма, предлагаем издать за счет средств федерального бюджета "Книгу памяти". Включить в нее информацию обо всех установленных не только в России, но и на территории иностранных государств памятниках, мемориалах героям-освободителям с подробным описанием как самих памятников, так и сведений о том, какому событию, подвигу, герою они были посвящены,

- сказал Шандалович на заседании комиссии по международному сотрудничеству Совета законодателей России, которое прошло в Санкт-Петербурге 27 апреля.

Спикер карельского парламента также отметил, что в странах Запада в последнее время все чаще фальсифицируют историю, распространяют ложные факты о роли СССР в победе над нацизмом, а также сносят памятники советским воинам.

В случаях сноса отразить данные об этом [в книгах] c указанием конкретных лиц, государственных органов, ставших инициаторами принятия таких решений либо их принявших,

- считает Шандалович.

По его словам, такие книги должны быть распространены по России через библиотеки, а также в школах, учреждениях дополнительного образования и культуры, музеях, общественных организациях.