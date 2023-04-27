Молодой человек в Карелии избил полицейского и получил условный срок

В Сортавальском районе вынесен приговор юноше, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ: применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщил Следственный комитет Карелии.

Установлено, что в июле 2022 года в ночное время 17-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице города Питкяранта, нарушал общественный порядок, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью. В его действиях усматривались признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Сотрудник полиции хотел составить на хулигана протокол и передать родителям. Но юноша нанес удар в голову полицейскому и предпринял попытку скрыться. В момент задержания подсудимый нанес еще один удар кулаком в лицо стражу порядка, причинив, по версии следствия, вред здоровью.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. // Фото: freepik.com.